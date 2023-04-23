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Магазины в Landkreis Neu-Ulm, Германия

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1 объект найдено
Магазин в Unterkirchberg, Германия
Магазин
Unterkirchberg, Германия
1 000 м²
€ 3,600,000
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
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