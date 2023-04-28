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Коммерческая недвижимость в Landkreis Fuerstenfeldbruck, Германия

Фюрстенфельдбрук
2
2 объекта найдено
Коммерческая в Фюрстенфельдбрук, Германия
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
362 м²
€ 2,626,858
Стоимость евро/кв.м: 7 256 €
Коммерческая в Фюрстенфельдбрук, Германия
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
8 435 м²
€ 34,000,000
Земельный участок: 3332 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 031 €
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