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Магазины в Эслинген, Германия

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen
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1 объект найдено
Магазин в Wolfschlugen, Германия
Магазин
Wolfschlugen, Германия
1 100 м²
€ 4,200,000
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
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