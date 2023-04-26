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Коммерческая недвижимость в Эслинген, Германия

Aichtal
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Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen
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2 объекта найдено
Магазин в Wolfschlugen, Германия
Магазин
Wolfschlugen, Германия
1 100 м²
€ 4,200,000
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
Коммерческая в Aichtal, Германия
Коммерческая
Aichtal, Германия
21 643 м²
€ 60,000,000
Доход с аренды в год: 3 023 200 €Доход в месяц: 251 933 €Земельный участок: 9125 кв. мГод по…
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