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Landkreis Eichstaett
Коммерческая недвижимость в Landkreis Eichstaett, Германия
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12 объектов найдено
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Коммерческая
Kipfenberg, Германия
40 м²
€ 351,000
Доход с аренды в год: 15 600 €Доход в месяц: 1 300 €Рентабельность: 4.44%Аренда евро/кв.м: 3…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
4 493 м²
€ 34,500,000
Доход с аренды в год: 579 261 €Доход в месяц: 48 272 €Земельный участок: 715 кв. мГод постро…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
713 м²
€ 15,500,000
Доход с аренды в год: 247 606 €Доход в месяц: 20 634 €Земельный участок: 190 кв. мГод постро…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
26 492 м²
€ 161,000,000
Доход с аренды в год: 5 813 913 €Доход в месяц: 484 493 €Земельный участок: 30391 кв. мГод п…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
6 500 м²
€ 16,000,000
Доход с аренды в год: 160 000 €Доход в месяц: 13 333 €Земельный участок: 8116 кв. мГод постр…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
7 737 м²
€ 20,000,000
Земельный участок: 1996.4 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 585 €
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
33 м²
€ 335,000
Доход с аренды в год: 12 000 €Доход в месяц: 1 000 €Год постройки: 2015Рентабельность: 3.582…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
37 м²
€ 403,000
Доход с аренды в год: 12 600 €Доход в месяц: 1 050 €Год постройки: 2015Рентабельность: 3.126…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
1 532 м²
€ 3,150,000
Доход с аренды в год: 142 800 €Доход в месяц: 11 900 €Земельный участок: 4306 кв. мРентабель…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
1 049 м²
€ 23,500,000
Доход с аренды в год: 265 000 €Доход в месяц: 22 083 €Земельный участок: 440 кв. мГод постро…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
1 090 м²
€ 1,307,000
Доход с аренды в год: 113 805 €Доход в месяц: 9 484 €Земельный участок: 5242 кв. мГод постро…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
26 м²
€ 389,900
Год постройки: 2012Рентабельность: 2.9%Стоимость евро/кв.м: 15 254 €
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