Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Бавария
  4. Landkreis Dingolfing-Landau

Купить коммерческую недвижимость в Landkreis Dingolfing-Landau, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Reisbach, Германия
Коммерческая
Reisbach, Германия
6 848 м²
€ 41,040,000
Доход с аренды в год: 1 270 000 €Доход в месяц: 105 833 €Рентабельность: 3.09%Аренда евро/кв…
Realting.com
Перейти