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Купить коммерческую недвижимость возле озера в Германии

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1 объект найдено
Коммерческаяв Германия, Германия
Коммерческая
Германия, Германия
30 000 м²
€ 950,000
Кемпинг расположен на участке 3 гектара и используется для активного отдыха на природе. На у…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бранденбург
Дортмунд
Саксония
Samtgemeinde Grafschaft Hoya
Pirmasens
Вильгельмсхафен
Samtgemeinde Nord-Elm
Бремен
Гамбург
Мекленбург-Передняя Померания
Мёрс
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Дуйсбург
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Параметры недвижимости в Германии

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