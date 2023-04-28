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Коммерческая недвижимость в Kreis Wesel, Германия

Мёрс
3
3 объекта найдено
Коммерческая в Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
1 487 м²
€ 5,300,000
Доход с аренды в год: 225 000 €Доход в месяц: 18 750 €Земельный участок: 6300 кв. мГод постр…
Коммерческая в Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
3 508 м²
€ 10,700,000
Доход с аренды в год: 536 646 €Доход в месяц: 44 720 €Земельный участок: 2775 кв. мГод постр…
Коммерческая в Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
3 318 м²
€ 8,100,000
Доход с аренды в год: 421 422 €Доход в месяц: 35 119 €Земельный участок: 1430 кв. мГод постр…
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