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Инвестиционная недвижимость в Кайзерслаутерн, Германия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
12 500 м²
€ 4,100,000
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
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