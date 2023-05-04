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Коммерческая недвижимость в Кайзерслаутерн, Германия

2 объекта найдено
Инвестиционная в Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
12 500 м²
€ 4,100,000
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
Коммерческая в Кайзерслаутерн, Германия
Коммерческая
Кайзерслаутерн, Германия
1 345 м²
€ 3,650,000
Доход с аренды в год: 176 400 €Доход в месяц: 14 700 €Земельный участок: 4558 кв. мГод постр…
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