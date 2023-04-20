Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Саксония-Анхальт
  4. Jerichower Land

Купить коммерческую недвижимость в Jerichower Land, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Brettin, Германия
Коммерческая
Brettin, Германия
900 м²
€ 2,300,000
Доход с аренды в год: 108 000 €Доход в месяц: 9 000 €Земельный участок: 3200 кв. мРентабельн…
Realting.com
Перейти