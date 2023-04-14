Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Германии

коммерческая недвижимость
291
отели
31
офисы
4
доходные дома
30
магазины
22
готовый бизнес
4
Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
292 м²
€ 2,230,000
Доход с аренды в год: 64 233 €Доход в месяц: 5 353 €Год постройки: 1994Рентабельность: 2.88%…
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
€ 1,788,362
Германия Бавария &nbsp; Отель в Баварском лесу &nbsp; Успешно …
Коммерческаяв Нойштрелиц, Германия
Коммерческая
Нойштрелиц, Германия
2 596 м²
€ 1,800,000
Доход с аренды в год: 129 077 €Доход в месяц: 10 756 €Земельный участок: 8513 кв. мГод постр…
Инвестиционная 200 комнатв Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
200 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 5
€ 8,100,000
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
Коммерческаяв Petersberg, Германия
Коммерческая
Petersberg, Германия
Количество этажей 1
€ 694,232
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg )   …
Инвестиционная 1 комнатав Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 Количество комнат 40 м² Количество этажей 5
€ 330,000
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
Доходный домв Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
705 м²
€ 536,058
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия адм. округ Мюнстер г. Боттроп (Bottrop…
Коммерческаяв Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
256 м²
€ 980,000
Доход с аренды в год: 36 000 €Доход в месяц: 3 000 €Земельный участок: 599.46 кв. мРентабель…
Коммерческаяв Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
3 710 м²
€ 8,500,000
Доход с аренды в год: 590 000 €Доход в месяц: 49 167 €Год постройки: 2017Рентабельность: 6.9…
Инвестиционнаяв Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
90 м² Количество этажей 7
€ 1,350,000
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
Коммерческаяв Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
5 299 м²
€ 11,000,000
Доход с аренды в год: 768 240 €Доход в месяц: 64 020 €Земельный участок: 6202 кв. мГод постр…
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м² Количество этажей 3
€ 2,500,000
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …

Регионы с недвижимостью на продажу

Гессен
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Берлин
Мюнхен
Dessau-Rosslau
Rodgau
Билефельд
Кайзерслаутерн
Рейнланд-Пфальц
Саксония-Анхальт
Северный Рейн-Вестфалия
Эшборн

Параметры недвижимости в Германии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти