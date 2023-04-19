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Купить коммерческую недвижимость в Ilm-Kreis, Германия

3 объекта найдено
Коммерческаяв Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
12 858 м²
€ 5,500,000
Доход с аренды в год: 308 537 €Доход в месяц: 25 711 €Земельный участок: 60000 кв. мРентабел…
Коммерческаяв Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
13 526 м²
€ 18,000,000
Доход с аренды в год: 1 178 637 €Доход в месяц: 98 220 €Год постройки: 1996Рентабельность: 6…
Коммерческаяв Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
1 058 м²
€ 2,170,000
Доход с аренды в год: 118 428 €Доход в месяц: 9 869 €Земельный участок: 4229 кв. мГод постро…
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