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Коммерческая недвижимость в Хоэнлоэ, Германия

Verwaltungsgemeinschaft Oehringen
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1 объект найдено
Коммерческая в Pfedelbach, Германия
Коммерческая
Pfedelbach, Германия
3 430 м²
€ 12,000,000
Год постройки: 1940Стоимость евро/кв.м: 3 499 €
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