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Купить коммерческую недвижимость в Hochtaunuskreis, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Obernhain, Германия
Коммерческая
Obernhain, Германия
1 600 м²
€ 850,000
К покупке предлагается большой участок (около 1600 м2) под застройку дома в пригороде Франкф…
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