Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Северный Рейн-Вестфалия
  4. Kreis Mettmann
  5. Хильден
  6. Магазины

Купить магазин в Хильден, Германия

Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазинв Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
800 м²
€ 3,500,000
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
Realting.com
Перейти