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Коммерческая недвижимость в Хильден, Германия

1 объект найдено
Магазин в Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
Площадь 800 м²
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
€3,50 млн
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