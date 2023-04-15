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Купить доходный дом в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
6
Доходный дом В архив
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6 объектов найдено
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
600 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
Доходный дом 21 комнатав Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 21 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
21 Количество комнат 630 м² Количество этажей 3
€ 5,100,000
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м² Количество этажей 3
€ 7,500,000
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м² Количество этажей 3
€ 2,500,000
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
Доходный дом 24 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
24 Количество комнат 750 м² Количество этажей 4
€ 4,310,000
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
360 м²
€ 2,232,000
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…

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