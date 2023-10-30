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Коммерческая
Германия
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Other
Коммерческая недвижимость в Гессен, Германия
коммерческая недвижимость
40
отели
9
доходные дома
8
инвестиционная недвижимость
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