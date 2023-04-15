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Продажа офисных помещений в Гессен, Германия

Obertshausen
1
Франкфурт-на-Майне
1
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2 объекта найдено
Офисв Obertshausen, Германия
Офис
Obertshausen, Германия
19 800 м² Количество этажей 20
€ 110,000,000
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
Офисв Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
949 м² Количество этажей 3
€ 3,100,000
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…

Параметры недвижимости в Гессен, Германия

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