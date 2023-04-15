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Купить инвестиционная недвижимость в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
3
Rodgau
1
Эшборн
1
Инвестиционная В архив
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5 объектов найдено
Инвестиционная 1 комнатав Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 Количество комнат 40 м² Количество этажей 5
€ 330,000
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
Инвестиционнаяв Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м² Количество этажей 5
€ 3,400,000
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
Инвестиционная 3 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 120 м² Количество этажей 50
€ 4,500,000
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
Инвестиционная 3 комнатыв Эшборн, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Эшборн, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
Инвестиционнаяв Rodgau, Германия
Инвестиционная
Rodgau, Германия
4 500 м² Количество этажей 3
€ 5,300,000
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…

Параметры недвижимости в Гессен, Германия

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