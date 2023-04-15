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Realting.com
Германия
Гессен
Купить коммерческую недвижимость в Гессен, Германия
Франкфурт-на-Майне
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27 объектов найдено
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Коммерческая
Obernhain, Германия
1 600 м²
€ 850,000
К покупке предлагается большой участок (около 1600 м2) под застройку дома в пригороде Франкф…
Коммерческая
Moerfelden, Германия
Количество этажей 4
€ 3,300,000
Большой участок в пригороде Франкфурта на Майне для строительства коммерческой недвижимости.…
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м²
Количество этажей 3
€ 2,550,000
Участок во Франкфурте на Майне - в историческом районе города - Заксенхаузенс разрешением на…
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
€ 2,450,000
На продажу предлагается участок для строительства жилого многоквартирного дома во Франкфурте…
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 Количество комнат
40 м²
Количество этажей 5
€ 330,000
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
Инвестиционная 3 комнаты
Эшборн, Германия
3 Количество комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 50
€ 4,500,000
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36 Количество комнат
700 м²
Количество этажей 4
€ 3,400,000
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
360 м²
€ 2,232,000
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
62 Количество комнат
3 000 м²
Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается современный 4* отель во Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в саду с инте…
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м²
Количество этажей 3
€ 7,500,000
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
600 м²
Количество этажей 4
€ 3,200,000
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
24 Количество комнат
750 м²
Количество этажей 4
€ 4,310,000
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
Инвестиционная
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м²
Количество этажей 5
€ 3,400,000
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
Доходный дом 21 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
21 Количество комнат
630 м²
Количество этажей 3
€ 5,100,000
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
84 Количество комнат
4 300 м²
€ 6,700,000
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
Отель 72 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
72 Количество комнат
2 600 м²
Количество этажей 3
€ 6,300,000
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
949 м²
Количество этажей 3
€ 3,100,000
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
Отель 57 комнат
Висбаден, Германия
57 Количество комнат
1 700 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
Инвестиционная
Rodgau, Германия
4 500 м²
Количество этажей 3
€ 5,300,000
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
Офис
Obertshausen, Германия
19 800 м²
Количество этажей 20
€ 110,000,000
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
45 Количество комнат
1 050 м²
Количество этажей 3
€ 4,150,000
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
Коммерческая
Дармштадт, Германия
330 м²
Количество этажей 4
€ 741,560
Отель на 9 номеров с рестораном, террасой и пивным садом в центре городе Гельнхаузен (входит…
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 227 м²
€ 11,000,000
Земельный участок: 1933 кв. мРентабельность: 10,04%Стоимость евро/кв.м: 3 409 €
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 367 м²
€ 25,895,000
Доход с аренды в год: 993 679 €Доход в месяц: 82 807 €Земельный участок: 4200 кв. мГод постр…
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 928 м²
€ 17,000,000
Доход с аренды в год: 850 000 €Доход в месяц: 70 833 €Земельный участок: 2944 кв. мРентабель…
Параметры недвижимости в Гессен, Германия
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