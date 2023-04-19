Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Бавария
  4. Landkreis Fuerstenfeldbruck
  5. Фюрстенфельдбрук

Купить коммерческую недвижимость в Фюрстенфельдбрук, Германия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Фюрстенфельдбрук, Германия
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
362 м²
€ 2,626,858
Стоимость евро/кв.м: 7 256 €
Коммерческаяв Фюрстенфельдбрук, Германия
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
8 435 м²
€ 34,000,000
Земельный участок: 3332 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 031 €
Realting.com
Перейти