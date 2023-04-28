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Коммерческая недвижимость в Бремен, Германия

Бремен
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3 объекта найдено
Коммерческая в Бремен, Германия
Коммерческая
Бремен, Германия
2 969 м²
€ 15,600,000
Доход с аренды в год: 605 676 €Доход в месяц: 50 473 €Земельный участок: 490.8 кв. мГод пост…
Коммерческая в Бремен, Германия
Коммерческая
Бремен, Германия
1 587 м²
€ 6,000,000
Доход с аренды в год: 288 000 €Доход в месяц: 24 000 €Земельный участок: 1064 кв. мРентабель…
Коммерческая в Ihlpohl, Германия
Коммерческая
Ihlpohl, Германия
8 535 м²
€ 14,000,000
Доход с аренды в год: 710 000 €Доход в месяц: 59 167 €Земельный участок: 9094 кв. мГод постр…
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