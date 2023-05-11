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Доходные дома в Франкфурт-на-Майне, Германия

Доходный дом В архив
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6 объектов найдено
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
€ 3,200,000
Доходный дом 21 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 21 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
€ 5,100,000
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
€ 7,500,000
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Доходный дом 24 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
€ 4,310,000
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
€ 2,232,000
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