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Продажа офисных помещений в Франкфурт-на-Майне, Германия

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1 объект найдено
Офис в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 3
€ 3,100,000
Realting.com
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