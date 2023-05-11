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Инвестиционная недвижимость в Франкфурт-на-Майне, Германия

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3 объекта найдено
Инвестиционная 1 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
€ 330,000
Инвестиционная в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
€ 3,400,000
Инвестиционная 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
€ 4,500,000
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