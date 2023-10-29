ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Германия
Франкфурт-на-Одере
Магазины
Магазины в Франкфурт-на-Одере, Германия
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
21
630 м²
3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
€5,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
1 085 м²
Германия Земля Нижняя Саксония район Ганновер, г.Шпринге Супермарк…
€1,50 млн
Рекомендовать
Доходный дом с подвалом
Рейнланд-Пфальц, Германия
1 259 м²
Германия Райнланд-Пфальц г. Кайзерслаутерн Доходный дом в центре…
€656,141
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
1 124 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн -Вестфалия г.Дюссельдорф Медиц…
€3,05 млн
Рекомендовать
Магазин с парковкой
Mommenheim, Германия
3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
€13,39 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Бремен, Германия
2 969 м²
Доход с аренды в год: 605 676 €Доход в месяц: 50 473 €Земельный участок: 490.8 кв. мГод пост…
€16,23 млн
Рекомендовать
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
45
1 050 м²
3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
€4,15 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Aichtal, Германия
21 643 м²
Доход с аренды в год: 3 023 200 €Доход в месяц: 251 933 €Земельный участок: 9125 кв. мГод по…
€62,42 млн
Рекомендовать
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36
700 м²
4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
€3,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Мюнхен, Германия
154 м²
Доход с аренды в год: 62 400 €Доход в месяц: 5 200 €Год постройки: 1961Рентабельность: 3.11%…
€2,07 млн
Рекомендовать
Отель
Нижняя Саксония, Германия
Германия Федеральная земля Нижняя Саксония г.Ганновер Отель 3,5* р…
€3,42 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
8 435 м²
Земельный участок: 3332 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 031 €
€35,37 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL