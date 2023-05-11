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Коммерческая недвижимость в Франкфурт-на-Майне, Германия

19 объектов найдено
Коммерческая 10 спален в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая 10 спален
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 26
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 645 м²
Количество этажей 5
€ 3,000,000
Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
€ 2,550,000
Инвестиционная 1 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
€ 330,000
Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
€ 2,450,000
Инвестиционная в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
€ 3,400,000
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
€ 2,232,000
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Отель 62 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
€ 4,500,000
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
€ 7,500,000
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
€ 3,200,000
Доходный дом 24 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
€ 4,310,000
Инвестиционная 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
€ 4,500,000
Доходный дом 21 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 21 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
€ 5,100,000
Отель 84 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 84
Площадь 4 300 м²
€ 6,700,000
Отель 72 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 72 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
€ 6,300,000
Офис в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 3
€ 3,100,000
Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 3 227 м²
€ 11,000,000
Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 5 367 м²
€ 25,895,000
Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 2 928 м²
€ 17,000,000
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