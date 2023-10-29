Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Германия
  4. Фалькензе

Коммерческая недвижимость в Фалькензе, Германия

1 объект найдено
Готовый бизнес в Фалькензе, Германия
Готовый бизнес
Фалькензе, Германия
Площадь 2 122 м²
Количество этажей 3
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
€2,05 млн
Realting.com
Перейти