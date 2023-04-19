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Купить коммерческую недвижимость в Эссен, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Эссен, Германия
Коммерческая
Эссен, Германия
5 137 м²
€ 3,905,000
Доход с аренды в год: 240 000 €Доход в месяц: 20 000 €Земельный участок: 1398 кв. мГод постр…
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