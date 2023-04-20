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Купить инвестиционная недвижимость в Эшборн, Германия

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1 объект найдено
Инвестиционная 3 комнатыв Эшборн, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Эшборн, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
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