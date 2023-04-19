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Купить коммерческую недвижимость в Эрланген, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Эрланген, Германия
Коммерческая
Эрланген, Германия
2 046 м²
€ 2,300,000
Доход с аренды в год: 84 504 €Доход в месяц: 7 042 €Земельный участок: 5914 кв. мГод построй…
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