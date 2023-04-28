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Коммерческая недвижимость в Эрфурт, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Эрфурт, Германия
Коммерческая
Эрфурт, Германия
Цена по запросу
For sale Network Car Service in Thuringia.ROI 5.39%Plot size 5.588 sq.mObject area 1.685 sq.…
Коммерческая в Эрфурт, Германия
Коммерческая
Эрфурт, Германия
1 625 м²
€ 2,600,000
Перспективный вариант для инвестирования в Эрфурте, четырехэтажный дом с дополнительно надст…
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