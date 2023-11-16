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Коммерческая недвижимость в Дюссельдорф, Германия

1 объект найдено
Отель 455 комнат в Дюссельдорф, Германия
Отель 455 комнат
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 455
Площадь 15 879 м²
€110,00 млн
Realting.com
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