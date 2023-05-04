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Коммерческая недвижимость в Дуйсбург, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Дуйсбург, Германия
Коммерческая
Дуйсбург, Германия
€ 3,720,000
The most reliable tenant is the city (Duisburg) The contract is currently valid until 31 Dec…
Коммерческая в Дуйсбург, Германия
Коммерческая
Дуйсбург, Германия
€ 1,940,000
Anchor tenant is the City of Duisburg (the most reliable tenant type).List of the largest co…
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