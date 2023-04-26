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Коммерческая недвижимость в Дортмунд, Германия

6 объектов найдено
Коммерческая в Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
8 860 м²
€ 13,000,000
Доход с аренды в год: 1 136 324 €Доход в месяц: 94 694 €Земельный участок: 28664 кв. мРентаб…
Коммерческая в Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
1 487 м²
€ 5,300,000
Доход с аренды в год: 231 600 €Доход в месяц: 19 300 €Год постройки: 2021Рентабельность: 4.3…
Магазин в Дортмунд, Германия
Магазин
Дортмунд, Германия
€ 2,515,000
Супермаркет в Беккуме, Германия.В центре города есть супермаркет в Беккуме.Земельный участок…
Коммерческая в Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
5 299 м²
€ 11,000,000
Доход с аренды в год: 768 240 €Доход в месяц: 64 020 €Земельный участок: 6202 кв. мГод постр…
Коммерческая в Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
2 448 м²
€ 2,100,000
Доход с аренды в год: 138 516 €Доход в месяц: 11 543 €Земельный участок: 6740 кв. мГод постр…
Коммерческая в Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
5 589 м²
€ 11,800,000
Доход с аренды в год: 688 381 €Доход в месяц: 57 365 €Земельный участок: 8579 кв. мГод постр…
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