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Инвестиционная недвижимость в Dessau-Rosslau, Германия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
1 450 м² Количество этажей 4
€ 4,100,000
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
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