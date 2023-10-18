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Коммерческая недвижимость в Dessau-Rosslau, Германия

1 объект найдено
Инвестиционная в Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
€4,10 млн
Realting.com
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