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Купить коммерческую недвижимость в Дармштадт, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Дармштадт, Германия
Коммерческая
Дармштадт, Германия
330 м² Количество этажей 4
€ 741,560
Отель на 9 номеров с рестораном, террасой и пивным садом в центре городе Гельнхаузен (входит…
Realting.com
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