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Коммерческая недвижимость в Burkhardtsdorf, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Ауэрбах, Германия
Коммерческая
Ауэрбах, Германия
4 334 м²
€ 2,171,774
Доход с аренды в год: 108 589 €Доход в месяц: 9 049 €Земельный участок: 4334 кв. мГод постро…
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