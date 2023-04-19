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Купить коммерческую недвижимость в Бремен, Германия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Бремен, Германия
Коммерческая
Бремен, Германия
2 969 м²
€ 15,600,000
Доход с аренды в год: 605 676 €Доход в месяц: 50 473 €Земельный участок: 490.8 кв. мГод пост…
Коммерческаяв Бремен, Германия
Коммерческая
Бремен, Германия
1 587 м²
€ 6,000,000
Доход с аренды в год: 288 000 €Доход в месяц: 24 000 €Земельный участок: 1064 кв. мРентабель…
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