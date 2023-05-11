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Готовый бизнес в Бранденбург, Германия

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1 объект найдено
Готовый бизнес в Фалькензе, Германия
Готовый бизнес
Фалькензе, Германия
Площадь 2 122 м²
Количество этажей 3
€ 2,050,000
Realting.com
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