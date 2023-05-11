Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Бранденбург

Коммерческая недвижимость в Бранденбург, Германия

6 объектов найдено
Коммерческая в Виттенберге, Германия
Коммерческая
Виттенберге, Германия
Площадь 1 604 м²
€ 1,430,000
Готовый бизнес в Фалькензе, Германия
Готовый бизнес
Фалькензе, Германия
Площадь 2 122 м²
Количество этажей 3
€ 2,050,000
Коммерческая в Бернау (Бранденбург), Германия
Коммерческая
Бернау (Бранденбург), Германия
Площадь 44 м²
€ 160,048
Отель в Бранденбург, Германия
Отель
Бранденбург, Германия
Площадь 9 500 м²
€ 5,197,500
Коммерческая в Бранденбург, Германия
Коммерческая
Бранденбург, Германия
Площадь 5 211 м²
€ 8,940,000
Коммерческая в Шёнефельд, Германия
Коммерческая
Шёнефельд, Германия
Площадь 8 202 м²
€ 17,090,000
Realting.com
Перейти