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Инвестиционная недвижимость в Билефельд, Германия

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1 объект найдено
Инвестиционная 200 комнат в Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
200 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 5
€ 8,100,000
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
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