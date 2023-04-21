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Доходные дома в Берлин, Германия

Берлин
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 28 комнат в Берлин, Германия
Доходный дом 28 комнат
Берлин, Германия
28 Количество комнат 987 м² Количество этажей 3
€ 3,900,000
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
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