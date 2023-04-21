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Инвестиционная недвижимость в Берлин, Германия

Берлин
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2 объекта найдено
Инвестиционная 4 комнаты в Берлин, Германия
Инвестиционная 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 4,000,000
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
Инвестиционная 3 комнаты в Берлин, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 7
€ 862,000
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
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