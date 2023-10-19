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Инвестиционная недвижимость в Берлин и окрестности, Германия

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1 объект найдено
Инвестиционная в Берлин и окрестности, Германия
Инвестиционная
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 8 000 м²
Германия г.Берлин   Инвестпроект в Берлине   Предложение для…
€35,00 млн
Realting.com
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