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Германия
Берлин
Коммерческая недвижимость в Берлин, Германия
Берлин
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12 объектов найдено
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Коммерческая
Берлин, Германия
1 500 м²
Количество этажей 4
€ 5,500,000
Продаютсяземельный участок в Берлине площадью около 1500 м2 , включая разрешение на строител…
Инвестиционная 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 4
€ 4,000,000
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
Доходный дом 28 комнат
Берлин, Германия
28 Количество комнат
987 м²
Количество этажей 3
€ 3,900,000
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
Инвестиционная 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат
85 м²
Количество этажей 7
€ 862,000
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
22 Количество комнат
950 м²
Количество этажей 3
€ 3,950,000
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
Коммерческая
Берлин, Германия
118 м²
€ 1,150,000
Доход с аренды в год: 42 000 €Доход в месяц: 3 500 €Рентабельность: 3.65%Аренда евро/кв.м: 3…
Коммерческая
Берлин, Германия
€ 2,800,000
A building built in the form of a strong array has a large number of advantages, for example…
Коммерческая
Берлин, Германия
2 685 м²
€ 3,600,000
Земельный участок: 1393 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 341 €
Коммерческая
Берлин, Германия
87 м²
€ 650,000
Доход с аренды в год: 27 600 €Доход в месяц: 2 300 €Рентабельность: 4.25%Аренда евро/кв.м: 2…
Коммерческая
Берлин, Германия
1 043 м²
€ 5,500,000
Земельный участок: 853 кв. мГод постройки: 1906Стоимость евро/кв.м: 5 275 €
Коммерческая
Берлин, Германия
9 850 м²
€ 35,600,000
Доход с аренды в год: 1 381 184 €Доход в месяц: 115 099 €Земельный участок: 3627 кв. мГод по…
Коммерческая
Берлин, Германия
9 019 м²
€ 59,000,000
Доход с аренды в год: 2 153 328 €Доход в месяц: 179 444 €Земельный участок: 21211 кв. мГод п…
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