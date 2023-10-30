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Коммерческая недвижимость в Bergen auf Ruegen, Германия

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Густов, Германия
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Густов, Германия
Комнаты 105
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
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